José Manoel de Barros: Cancelamento de jogos em SC é grande alerta para outros estados

O cancelamento dos jogos em Santa Catarina é um grande alerta para os demais estados que programaram o retorno dos seus campeonatos para os próximos dias. Primeiro, o governo catarinense cancelou o jogo entre Avaí e Chapecoense, após 14 casos positivos de coronavírus serem confirmados no time do interior. A própria Federação Catarinense de Futebol adiou as demais partidas das quartas de final.

Demais Federações e clubes precisam, no mínimo, investigar o que deu errado em Santa Catarina. Não seguiram de forma efetiva o protocolo de segurança? Faltou comprometimento coletivo ou individual das pessoas envolvidas? Que recado isso passa para a sociedade, se for esse o caso? O futebol é mesmo capaz de criar uma bolha e proteger atletas e os outros profissionais de um jeito que outras atividades não conseguem? Descobrir o que não funcionou é o mínimo para que a mesma coisa não se repita em outros estados.