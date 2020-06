José Manoel: Futebol do RJ está mais para ficção do que realidade

Divulgação/Secretaria de Cultura RJ Retomada do futebol carioca está cercada de polêmicas



Primeiro, Flamengo volta aos treinos mesmo com autoridades não recomendando, depois Flamengo e Bangu retomam a Taça Rio com muitas críticas e para ninguém ver, num jogo pra lá de polêmico. Fluminense e Botafogo se recusam a jogar e acionaram Justiça Desportiva.

Prefeito do Rio, suspende o Campeonato até dia 25 de junho, mas volta atrás e determina que suspensão só vale para jogos de Fluminense e Botafogo. TV Globo desiste de transmitir jogo do Vasco deste domingo. Vasco não quer jogar sem TV e também não quer entrar em campo antes do Fluminense, então pede e Federação do Rio adia os jogos que seriam neste domingo para quarta e quinta, dias 24 e 25. Consegue acompanhar?

Futebol no Brasil não é para amadores, com o devido pedido de desculpas caso alguma Liga de Futebol Amador venha a imaginar que estou comparando com o trabalho dos bravos dirigentes do nosso futebol amador. De forma alguma. Posso pensar, amigos, que dirigentes e políticos estão mais perdidos que bola chutada pro mato em jogo de fazenda?

Bom, se nada mais acontecer, o jogo Vasco x Resende será dia 24/06, às 2130 em São Januário e o Madureira recebe o Resende, dia 25/06 às 15:00 em Conselheiro Galvão. Claro, se nada mudar até lá.