José Mourinho se manifesta sobre a possibilidade de treinar a seleção brasileira; confira

Treinador português tem contrato com a Roma até junho de 2024

STR / JIJI Press / AFP José Mourinho é o atual treinador da Roma



Em meio a rumores de que pode assumir a seleção brasileira, o técnico José Mourinho negou nesta quarta-feira, 3, qualquer contato com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Em entrevista coletiva, o treinador português revelou que sua prioridade é renovar seu contrato com a Roma – atualmente, o vínculo com o time italiano é até junho de 2024. Na conversa com a imprensa, Mourinho também desmentiu os rumores que colocam outros treinadores como possíveis substitutos no comando da Roma, confiando na família Friedkin, proprietária do clube, e afirmando que não tem motivos para acreditar que eles estejam negociando com outros treinadores às suas costas. Aos 60 anos, Mourinho assumiu o comando da equipe da capital italiana em julho de 2021. Durante sua gestão, a equipe conquistou o sexto lugar na Serie A nas últimas duas temporadas, venceu a primeira edição da Conference League em 2022 e chegou à final da Liga Europa um ano depois, perdendo para o Sevilla. O treinador português deixou claro que está disposto a continuar seu trabalho na Roma, desde que haja interesse mútuo.