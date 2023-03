Julio César se manifesta sobre participação em conversas entre CBF e Jorge Jesus; confira

De acordo com o jornal português ‘Record’, o ex-goleiro viajou até Lisboa para intermediar uma negociação com o ‘Mister’

Insidefoto/Sipa USA via Reuters Connect Julio César é ex-goleiro da seleção brasileira



O ex-goleiro Julio César utilizou suas redes sociais na noite deste domingo, 26, para avisar que não foi contatado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para intermediar uma negociação com o treinador Jorge Jesus. Através do Instagram, o ex-jogador disse que, diferentemente do que foi informado pelo jornal português “Record”, ele não viajou até Lisboa porque já mora na capital lusitana há anos. “Quero esclarecer ainda que, primeiramente, ninguém da CBF solicitou a mim qualquer tipo de ajuda ou intermediação nessa direção. Reitero que não sou representante da entidade. Sou apenas um atleta que fez sua carreira profissional na seleção brasileira, onde tenho ótimos amigos”, destacou.

Titular da seleção brasileira nas Copas de 2010 e 2014, o goleiro trabalhou com Jorge Jesús nos tempos de Benfica. Apesar da boa relação com o português, Julio César negou qualquer contato neste sentido. Se, em algum momento e em algum dia, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, precisar da minha ajuda em qualquer situação, vou ajudar, porque o futebol brasileiro é a minha paixão. Fato este que não ocorreu até o momento. Em relação a Jorge Jesus, é uma pessoa que eu prezo, tenho como amigo, foi meu treinador no Benfica e com quem tenho uma ótima relação”, acrescentou o ex-atleta.

Atualmente, o italiano Carlo Ancelotti é o favorito para substituir Tite no comando da seleção brasileira. No último domingo, após a derrota para o Marrocos, o próprio presidente da CBF exaltou o treinador do Real Madrid. De acordo com a imprensa espanhola, entretanto, o veterano prefere continuar no clube espanhol, onde tem contrato até a metade de 2024. Desta forma, o nome de Jorge Jesus voltou a ganhar forças nos bastidores. Vinculado ao Fenerbahçe (Turquia) somente até a metade de 2023, o “Mister” é elogiado no Brasil por seu vitorioso trabalho no Flamengo entre 2019 e 2020.