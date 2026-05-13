Juventude x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Juventude e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO O duelo decide uma vaga nas oitavas de final da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na temporada.



Juventude e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (13), dia 21 de maio, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

O duelo decide uma vaga nas oitavas de final da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na temporada.

O Juventude busca reverter a desvantagem após perder o jogo de ida por 1 a 0 e aposta na força do Alfredo Jaconi para seguir vivo na competição. Já o São Paulo chega mais tranquilo após o triunfo no Morumbis e tenta confirmar a classificação fora de casa, embalado por uma sequência mais consistente defensivamente.

Onde assistir Juventude x São Paulo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video (streaming), com início da transmissão às 18h30.