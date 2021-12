Ministério da Saúde anuncia recuperação de dados de vacinados no Brasil após ataque hacker

Segundo nota da pasta, nenhuma informação foi perdida; não há até o momento previsão para que a plataforma online do ConecteSUS volte a funcionar

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ainda não há previsão para volta de funcionamento do ConecteSUS



O Ministério da Saúde informou neste domingo, 12, que os registros de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no país foram recuperados sem nenhuma perda de dados dois dias após as plataformas da pasta serem invadidas por um ataque hacker na madrugada da sexta-feira, 10. “O processo para recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi finalizado, sem perda de informações. Todos os dados foram recuperados com sucesso”, afirma trecho do documento. Apesar da recuperação, a pasta ainda está com seus sites fora do ar e não tem uma previsão exata de data para que o sistema online do ConecteSUS volte a funcionar. A Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional da presidência foram acionados ainda na sexta-feira para tentar descobrir quem é o responsável pelo ataque. O ministro da Saúde do país, Marcelo Queiroga, pediu que uma “punição exemplar” fosse aplicada ao hacker.