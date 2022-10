Lanterna do Brasileirão e perto do rebaixamento, Juventude demite técnico Umberto Louzer

Em nota, o clube gaúcho informou que o auxiliar técnico Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling também foram desligados

O Juventude anunciou na manhã desta segunda-feira, 3, que Umberto Louzer não é mais o técnico de seu time principal. Em nota, o clube gaúcho informou que o auxiliar técnico Gabriel Remédio e o preparador físico Marcelo Rohling também foram demitidos. “O Juventude agradece o empenho e o profissionalismo de Umberto e sua comissão técnica, profissionais de extremo comprometimento, ao longo desta jornada”, disse. Lanterna do Campeonato Brasileiro, a equipe de Caxias do Sul tem 12 pontos a menos que o Ceará, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Assim, os gaúchos precisam de uma arrancada histórica nas nove partidas finais para evitar a queda para a Série B. Sob o comando do interino Lucas Zanella, o Juventude volta a campo na próxima terça-feira, 4, no duelo diante do Corinthians, no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada.