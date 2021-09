Leila Pereira posta foto abraçada à trave que ‘salvou’ o Palmeiras contra o Atlético-MG

Candidata à presidência do clube divertiu os torcedores com a publicação: ‘Sempre apoiando’

Reprodução / Instagram @leilapereira Na publicação, Leila Pereira aparece abraçada à trave esquerda do Allianz Parque, local onde Hulk acertou a bola durante cobrança de pênalti



A conselheira e patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira, compartilhou uma foto nas redes sociais para comemorar o empate entre o time paulista e a equipe do Atlético-MG. Na publicação, a candidata à presidência do clube aparece abraçada à trave esquerda do Allianz Parque, local onde o jogador Hulk, atacante da equipe adversária, acertou a bola durante uma cobrança de pênalti no primeiro tempo. “Vamos com tudo para o próximo jogo. Sempre apoiando”, disse Leila no Instagram. A foto divertiu os seguidores da patrocinadora, que entraram na brincadeira e comemoraram a “trave abençoada”. “Eu sabia que era você naquela trave, tia, na hora do pênalti”, escreveu um internauta. “Tia Leila benzeu a trave”, falou outro. “Madrinha já sabia que a trave ia nos ajudar”, completou um torcedor do time. O primeiro jogo entre Palmeiras e Atlético-MG terminou sem gols. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 28, no Mineirão, para a disputa do segundo jogo pela semifinal da Copa Libertadores.