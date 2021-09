‘Atlético-MG entra muito mais pressionado’, diz Vampeta sobre jogo contra o Palmeiras na Libertadores

Comentarista do programa Esporte em Discussão analisou o confronto, dizendo que a sequência de títulos recentes do Verdão joga a pressão para a equipe mineira

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG fez grandes investimentos para essa temporada



Buscando uma vaga na final da Copa Libertadores 2021, o Palmeiras, atual campeão do torneio, recebe o Atlético-MG. O jogo de ida da semifinal acontecerá às 21h30 desta terça-feira, 21, no Allianz Parque. A partida da votla está marcada para próxima terça, 28, em Minas Gerais. O Palmeiras tenta conseguir a classificação para a final do torneio pelos segundo ano consecutivo, enquanto que o Galo quer voltar à decisão depois de ter vencido a competição em 2013. Durante a edição do Esporte em Discussão desta terça-feira, 21, o comentarista Vampeta afirmou que o Atlético-MG chega para o confronto mais pressionado do que o Palmeiras, explicando que a sequência recente de títulos do Verdão pode favorecer a equipe paulista. “Todo mundo está subestimando o Palmeiras e o Atlético vive um grande momento. Eu acho que o Atlético-MG entra muito mais pressionado que o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores. O Palmeiras não vive um jejum de títulos, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Nos últimos quatro ou cinco anos, ele está sempre ai beliscando alguma coisa. Enquanto o Atlético montou este time caro, de investimento alto, mas não ganha um Brasileiro há 50 anos”, disse Vampeta, que concluiu dizendo que acredita em uma vitória do Palmeiras.

Confira a fala de Vampeta: