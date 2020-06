Léo é o terceiro jogador do Cruzeiro a testar positivo para Covid-19

Divulgação Léo, do Cruzeiro, está com a Covid-19



Léo, zagueiro do Cruzeiro, testou positivo para Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Em comunicado oficial publicado nesta quinta-feira (4), a Raposa informou que o defensor está assintomático e foi afastado do restante do elenco mineiro.

Desta forma, o Cruzeiro chega ao terceiro caso de infecção pelo novo coronavírus no plantel. Nos últimos dias, o clube comunicou que o atacante Vinícius Popó e o volante Jean também foram contaminados.

“Léo, assim como os demais jogadores, segue o protocolo de segurança implantado pelo Departamento Médico do Cruzeiro e não manteve nenhum contato com outros atletas ou membros da comissão técnica durante as atividades na Toca da Raposa 2”, assegurou o Cruzeiro.

O futebol mineiro contabiliza outros dois casos de Covid-19. Juan Cazares, do Atlético-MG, e Matheusinho, do América-MG, também foram diagnosticados com a doença recentemente.