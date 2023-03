Lesionados, Marquinhos e Richarlison são desconvocados da seleção brasileira

Brasil enfrenta o Marrocos no próximo dia 25 em único compromisso da Data Fifa

Lucas Figueiredo/CBF Marquinhos ainda se recupera de lesão nos músculos abdominais



A seleção brasileira terá dois desfalques para o amistoso contra Marrocos no próximo dia 25 de março. O zagueiro Marquinhos e o atacante Richarlison se lesionaram por seus times e foram desconvocados neste sábado, 18. Marquinhos se recupera de uma lesão nos músculos abdominais e Richarlison sofreu uma lesão no jogo do Tottenham neste sábado e saiu chorando de campo. A CBF informou que entrou em contato com o clube e constatou que ele “não tem condições de jogo para o amistoso”. O técnico interino Ramon Menezes estuda a convocação de dois atletas para suprir as ausências. O grupo da seleção se apresenta em Marrocos na segunda-feira, 20. Serão cinco atividades de treino até o amistoso marcado para o dia 25 às 19h (horário de Brasília).