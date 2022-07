Libertadores: Athletico-PR empata no fim com o Libertad e avança para as quartas de final

Rômulo marcou aos 45 minutos do segundo tempo e colocou o Furacão no caminho de Fortaleza x Estudiantes

EFE/ Nathalia Aguilar Furacão se classificou nos minutos finais da partida



A classificação do Athletico Paranaense na Copa Libertadores foi sofrida. No Defensores del Chaco, Paraguai, o Furacão saiu atrás no placar contra o Libertad. Nos acréscimos do primeiro tempo, Roque Santa Cruz fez bela jogada na grande área e balançou as redes. Depois de um segundo tempo muito disputado e com drama, Rômulo empatou aos 45 minutos do segundo tempo em rebote do goleiro. Como tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1, na Arena da Baixada, a equipe brasileira avançou de fase na competição. O time comandado por Felipão está invicto há 14 jogos. Agora o Furacão espera o vencedor de Fortaleza e Estudiantes, que terminou empatado na ida por 1 a 1.