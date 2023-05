Libertadores: Athletico-PR vira contra o Libertad e abre vantagem na liderança do Grupo G

Furacão se recuperou no segundo tempo e pode encaminhar classificação contra o Atlético-MG

EFE/ Daniel Piris Furacão ainda não perdeu nesta edição da Copa Libertadores



O Athletico-PR segue com boa campanha na Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, 4, o Furacão viajou para enfrentar o Libertad e conseguiu virar o placar para 2 a 1 e assumir a liderança do Grupo G. O resultado deixa o Athletico com 7 pontos, o Alianza Lima com 4, e Atlético-MG e Libertad com 3 cada. Quem abriu o placar foram os donos da casa. Aos 10 minutos, Cardozo aproveitou saída errada de Bento e chutou para as redes. No segundo tempo, o Furacão melhorou e aos sete minutos, Rômulo empatou de cabeça. Aos 20, Alex Santana aproveitou cruzamento de Terans e virou o marcador. Na próxima rodada, o Athletico encara o Atlético-MG, no Mineirão, dia 23 de maio.