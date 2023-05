Em jogo nervoso na Libertadores, Flamengo e Racing empatam em 1 a 1

Com uma expulsão para cada lado, cariocas sofreram no segundo tempo e deixaram escapar a vitória

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Flamengo teve um a mais no primeiro tempo e saiu na frente do placar



Atual campeão, o Flamengo não tem feito uma boa Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, 4, a equipe rubro-negra viajou até a Argentina e empatou por 1 a 1 com o Racing, sofrendo bastante no segundo tempo. O resultado mantém os argentinos em primeiro no Grupo A com 7 pontos e o Flamengo é o segundo com 4. Aucas e Ñublense têm 3 pontos. O jogo começou nervoso, com as equipes se estudando. Aos 25 minutos, o Racing ficou com um a menos depois que Hauche foi expulso. Ele levou dois cartões amarelos em dois minutos. Com um a mais, o Flamengo aumentou as investidas no ataque e, nos acréscimos, Gabriel Barbosa pegou de primeira e abriu o placar. Ele se tornou o maior artilheiro brasileiro da história da competição. No segundo tempo, aos 25 minutos, Wesley também foi expulso e os times ficaram com dez em campo. No mesmo lance, Oróz bateu cobrança de falta com perfeição e empatou. Aos 35, o Racing ainda acertou a trave depois de erro de Fabrício Bruno. Aos 45 minutos, foi a vez do Flamengo acertar o travessão com Thiago Maia. Na próxima rodada, o Flamengo viaja para enfrentar o Ñublense, do Chile, no dia 25 de maio.