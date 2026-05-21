Libertadores: Conmebol dá vitória ao Flamengo em jogo cancelado por vandalismo

A partida foi suspensa após torcedores do Independiente Medellín lançarem sinalizadores e bombas em direção ao campo

JAIME SALDARRIAGA / AFP Com a decisão da Conmebol, Flamengo anota placar de 3 a 0 contra o Independiente



A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (21) que o Flamengo recebeu os três pontos referentes à partida contra o Independiente Medellín (Colômbia) pela Copa Libertadores. O jogo foi cancelado em 7 de maio após torcedores da equipe colombiana realizarem atos de vandalismo no estádio Atanásio Girardot, em Medellín.

Segundo a entidade máxima do futebol sul-americano, o placar da partida, que foi interrompida logo aos três minutos do primeiro tempo, ficou em 3 a 0 a favor do Rubro-Negro da Gávea.

Na partida realizada em 7 de maio, torcedores lançaram sinalizadores e bombas em direção ao campo de jogo, em especial perto do gol defendido pelo goleiro Rossi, do Flamengo. Além disso, alguns torcedores tentaram invadir o gramado, o que levou a polícia a entrar em ação de forma imediata.

Diante deste panorama, por determinação da arbitragem da partida, os jogadores das duas equipes seguiram para os vestiários, onde permaneceram aguardando por 1 hora e 15 minutos até que a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) decidiu cancelar o jogo.

Desta forma, o Flamengo, que já está garantido nas oitavas de final da Libertadores, lidera o Grupo A com o total de 13 pontos.