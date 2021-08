Libertadores: Fluminense empata com o Barcelona-EQU nos acréscimos e segue vivo nas quartas

Com um a mais Tricolor das Laranjeiras perdia até os 47 minutos e, em lance de pênalti, Fred empatou a partida em 2 a 2

EFE/Mauro Pimentel POOL Jogo no Maracanã teve emoção até o fim



Debaixo de chuva, Fluminense e Barcelona de Guayaquil se enfrentaram na noite desta quinta-feira, 12, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores e empataram em 2 a 2. Os gols fora de casa dão leve vantagem ao Barcelona. O jogo de volta acontece na próxima quinta, dia 19, às 21h30 (horário de Brasília). Por conta do campo molhado, os primeiros minutos foram bem arrastados e com pouco movimentação, mas com o passar do tempo o jogo foi melhorando e quem abriu o placar foram os donos da casa. Aos 26, Gabriel Teixeira apareceu na segunda trave, após cobrança de falta, e aproveitou uma bola sobrando para empurrar para as redes. O Barcelona empatou aos 33 minutos também em uma cobrança de falta, mas o lance foi anulado por impedimento. No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e aos seis minutos, Gabriel Teixeira teve outra grande chance para marcar. Ele tirou do goleiro, mas a bola correu demais e ao cruzar para Fred, o chute foi muito forte.

O Barcelona tinha muita dificuldade de encaixar seu jogo na segunda etapa e começou a tentar bolas na área. Deu certo. Aos 23, Preciado aproveitou cruzamento, cabeceou dividindo com zagueiro do Fluminense e mandou a bola para o fundo das redes, empatando o jogo. Aos 31, Martínez foi expulso depois de levar o segundo cartão amarelo. Mesmo com um homem a menos, os equatorianos viraram o jogo. Aos 39, o árbitro marcou pênalti para o Barcelona. Cortez foi para a cobrança e converteu fazendo 2 a 1. Nos acréscimos, foi a vez do Fluminense bater uma penalidade. Fred cobrou e empatou novamente, dando sobrevida ao Tricolor das Laranjeiras para o jogo de volta.