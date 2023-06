Libertadores: Goleiro Everson, do Atlético-MG, é alvo de racismo da torcida do Libertad

Torcedor do time paraguaio imitou um macaco na direção do goleiro durante jogo desta terça-feira

EFE/ Bruna Prado Goleiro Everson foi alvo de racismo de torcedores do Libertad nesta terça-feira



Na noite desta terça-feira, 27, o goleiro Everson, do Atlético-MG, foi alvo de racismo dos torcedores do Libertad durante partida da Copa Libertadores. Em vídeo publicado pelo Galo nas redes sociais, um torcedor aparece imitando um macaco em direção ao jogador. “Punições realmente severas precisam ser aplicadas para que essas cenas covardes e inadmissíveis, vistas no estádio Defensores del Chaco, não aconteçam nos estádios da América do Sul”, escreveu o clube. As imagens foram entregues à Conmebol pelo diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano. “Temos orgulho do seu talento, da sua origem e do que você representa dentro e fora de campo, Everson!”, completou o Galo.