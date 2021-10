Libertadores: Ingresso mais barato da final entre Palmeiras e Flamengo custa R$ 1,1 mil

A entidade que comanda o futebol da América do Sul também divulgou os preços dos ingressos da final da Copa Sul-Americana entre Athletico-PR e RB Bragantino

Divulgação / Estadio Centenario Estádio Centenário será o palco da final da Libertadores 2021 entre Palmeiras e Flamengo



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta terça-feira, 19, os valores dos ingressos da final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, marcada para 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A entrada mais barata para o torcedor que deseja acompanhar “in loco” a decisão é de 200 dólares (na cotação atual, cerca de R$ 1,1 mil). A mais cara, por sua vez, custa 600 dólares (R$ 3,3 mil). Os ingressos começam a ser comercializados em 26 de outubro, com pré-cadastro no site a partir desta quarta-feira, 20.

A entidade que comanda o futebol da América do Sul também divulgou os preços dos ingressos da final da Copa Sul-Americana entre Athletico-PR e RB Bragantino, que acontecerá em 20 de novembro, também no tradicional estádio uruguaio. Para esta decisão, os valores são mais em conta, ficando em 100 dólares (R$ 556,00) a entrada mais barata e 400 dólares (mais de R$ 2 mil). Vale lembrar que Palmeiras e Flamengo tentam o tri da Libertadores, enquanto o Furacão busca o bi da Sul-Americana. O RB Bragantino, por sua vez, ainda não conquistou nenhum título internacional em sua história.

O período para cadastro, chamado de “fase de registro”, vai de quarta-feira, 20, até domingo, 24. Em seguida, a partir da próxima segunda-feira, 25, começa a venda dos ingressos para a decisão da Sul-Americana. E na terça, 26, os da Libertadores. A princípio, serão disponibilizados apenas 20 mil ingressos para cada confronto, quantidade máxima permitida pelas autoridades uruguaias até o momento. Com o passar do tempo, no entanto, a situação pode mudar, dependendo da orientação do governo local.

Valores dos ingressos e divisão das torcidas na final da Libertadores 2021