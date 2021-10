Marcos parabeniza Dudu por bater seu recorde com a camisa do Palmeiras: ‘Sucesso’ 

Além de ajudar o Alviverde a sair de uma sequência negativa no Brasileirão, o atacante também se isolou como o jogador com mais triunfos com a camisa do clube no Século 21

Douglas Magno / EFE Dudu comemorando gol do Palmeiras na Libertadores da América



Dudu teve um motivo a mais para comemorar a vitória do Palmeiras sobre o Internacional, na tarde do último domingo, 18, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ajudar o Alviverde a sair de uma sequência negativa no torneio, o atacante também se isolou como o jogador com mais triunfos com a camisa do clube no Século 21. Com o resultado obtido no Allianz Parque, o ídolo da torcida palmeirense venceu 183 partidas pelo Verdão, superando o ex-goleiro Marcos, que tem uma a menos. “Aí Dudu, que esses números só aumentem. Sucesso, Baixola”, parabenizou o “São Marcos”, através de sua conta no Instagram.

Contratado em 2015, Dudu foi peça-chave na reestruturação do Palmeiras, brilhando nos gramados e sendo decisivo em várias conquistas. Desde que chegou ao time paulista, ele ajudou o Alviverde a conquistar o Campeonato Brasileiro (2016 e 2018) e a Copa do Brasil (2015). Na temporada passada, ele foi emprestado ao Al Duhail, do Catar, mas também chegou a participar dos títulos do Campeonato Paulista (2020) e da Libertadores da América (2020). Ídolo, ele também é o maior artilheiro e garçom da história do Allianz Parque.