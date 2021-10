Pior partida do Corinthians? Vampeta responde se derrota para o São Paulo é preocupante 

O Tricolor saiu na frente do placar cedo, não deixou o Alvinegro jogar e deixou o Morumbi com uma vitória merecida

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta analisou a derrota do Corinthians diante do São Paulo



O São Paulo saiu na frente do placar logo cedo, não deixou o Corinthians jogar e deixou o estádio do Morumbi com uma vitória merecida na noite da última segunda-feira, 18, em partida válida pela rodada 27 do Campeonato Brasileiro. Mais do que o resultado, chamou atenção a forma como o Tricolor construiu o triunfo, conseguindo se impor sobre o rival com extrema facilidade. Para o comentarista Vampeta, no entanto, o Alvinegro paulista não precisa ligar o “sinal de alerta” com o resultado. Segundo o especialista do Grupo Jovem Pan, o time treinado por Sylvinho, inclusive, evoluiu em comparação com o penúltimo confronto.

“A verdade é que o São Paulo melhorou muito nos últimos dias também. O resultado foi justo porque o São Paulo dominou o jogo no primeiro tempo e controlou o placar no segundo”, afirmou o Velho Vamp, que viu o desempenho do Alvinegro superior ao demonstrado no revés para o Sport. “Em Recife, o time quase não chegou ao gol. Nesta segunda, Renato Augusto teve uma grande oportunidade e outros jogadores também puderam marcar. Não é nenhum absurdo perder para o São Paulo no Morumbi. Lógico, o time entrou mal em campo e melhorou um pouco no segundo tempo. O Corinthians não precisa se assustar porque não dá mais para ganhar títulos. O objetivo principal, claro, é ficar entre os seis melhores do Brasileiro para ir à Libertadores”, finalizou.