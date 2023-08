CBF divulga áudio do VAR no gol de Lucas em São Paulo x Corinthians; confira

Corintianos reclamaram de possível toque de mão do atacante são-paulino; entidade não vê irregularidade

Reprodução/CBF Lucas marcou na vitória do São Paulo sobre o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta terça-feira, 22, o áudio e as imagens do VAR no gol marcado por Lucas Moura no duelo entre São Paulo e Corinthians – a vitória por 2 a 0 deu a classificação do Tricolor à final da Copa do Brasil. Na jogada, o atacante cabeceia a bola na trave, se joga no rebote e divide com Cássio até ela entrar. Segundo alguns torcedores corintianos, o são-paulino teria feito o gol com a mão. Outros ainda afirmaram que o rival cometeu falta no goleiro do Timão. Apesar das reclamações, no momento da análise, nenhuma irregularidade foi constatada. Para Wilson Seneme, chefe da comissão de arbitragem, a decisão foi correta. “O protocolo do VAR estabelece erro claro e óbvio (para revisão). Quando não tem a evidência do toque de mão, não tem infração. A decisão de campo foi gol e foi mantida”, declarou. “O mais importante é que a equipe de VAR está ativada para a possibilidade de mão. Ela faz todas as buscas, por todos os ângulos, em todas as possibilidades. Ela para em vários ângulos na possibilidade de contato e não encontra nenhum contato”, pontuou Péricles Bassols, gerente técnico do VAR. Confira abaixo.