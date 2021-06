Libertadores: Oitavas têm Palmeiras x U. Católica e São Paulo x Racing; veja confrontos

As oitavas serão disputadas após a Copa América, tendo os jogos de ida previstos para a semana do dia 14 de julho e os de volta para a semana do dia 21 do mesmo mês

Reprodução/Twitter/@LibertadoresBR A Conmebol realizou o sorteio das oitavas da Libertadores 2021 nesta terça-feira, 1º



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta segunda-feira, 1º, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Nele, ficou definido que o Palmeiras, campeão da última edição, terá pela frente a Universidad Católica (CHI). Vencedor do torneio em 2019, o Flamengo encara o Defensa y Justicia (ARG). Já o São Paulo volta a medir forças com o Racing (ARG), seu adversário na fase de grupos. O Internacional, por sua vez, pega o Olimpia (PAR), enquanto o Fluminense duela com o Cerro Porteño (PAR).

Vale lembrar que, no sorteio realizado na sede da Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai, a única restrição para cruzamentos foi que uma equipe que ficou em primeiro lugar na chave (Pote 1) deveria enfrentar uma que ficou em segundo (Pote 2). As oitavas serão disputadas após a Copa América 2021, tendo os jogos de ida previstos para a semana do dia 14 de julho e os de volta para a semana do dia 21 do mesmo mês. Os líderes das chaves têm a vantagem de atuar em seus respectivos estádios no duelo derradeiro. Confira abaixo como ficou os embates e o chaveamento completo.

Confrontos das oitavas da Libertadores:

Palmeiras x Universidad Católica (CHI)

x Universidad Católica (CHI) Internacional x Olimpia (PAR)

x Olimpia (PAR) Barcelona de Guayaquil (EQU) x Vélez Sársfield (ARG)

Fluminense x Cerro Porteño (PAR)

x Cerro Porteño (PAR) Racing (ARG) x São Paulo

Argentinos Juniors (ARG) x River Plate (ARG)

Flamengo x Defensa y Justicia (ARG)

x Defensa y Justicia (ARG) Atlético-MG x Boca Juniors (ARG)