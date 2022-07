Libertadores: Turco Mohamed vê Atlético-MG favorito em provável confronto diante do Palmeiras

‘Nós nos consideramos favoritos sempre’, disse o comandante do Galo, antes de conhecer seu próximo rival na competição continental

DIOGO REIS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Antonio Mohamed durante partida do Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro



Antônio Turco Mohamed, treinador do Atlético-MG, deu uma declaração polêmica após a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América, diante do Emelec (Equador). De acordo com o argentino, o Galo será favorito na próxima fase do torneio da Conmebol, independente de quem será o rival – a equipe mineira deve enfrentar o atual bicampeão Palmeiras, já que o time de Abel Ferreira ganhou do Cerro Porteño (Paraguai) por 3 a 0, fora de casa, na rodada de ida. O duelo de volta acontece nesta quarta-feira, 6, no Allianz Parque, em São Paulo.

“Seja quem for, somos, jogando em casa, favoritos sempre. Depois vamos ver como vai ser e contra quem vamos jogar. Se for contra o Palmeiras, teremos que jogar como visitantes (jogo decisivo). Mas nós nos consideramos favoritos sempre. Temos o sonho de ganhar a Libertadores, por isso nos consideramos favoritos”, disparou o treinador do Atlético-MG. Para os jogos das quartas de final, que deve acontecer nas primeiras semanas de agosto, Turco Mohamed contará com alguns reforços, como Jemerson (zagueiro), Alan Kardec e Pedrinho (atacantes) estão regularizados. O atacante Pavón está suspenso na Libertadores e tenta reverter a punição.

“Queremos competir com um time vencedor. Tem que mostrar muita qualidade para merecer seu lugar. E, seguramente, jogando bem, vai ter minutos na equipe”, continuou o técnico argentino, que também acredita na classificação do Atlético-MG para as quartas de final da Copa do Brasil – no primeiro jogo contra o Flamengo, no Mineirão, o Galo ganhou por 2 a 1. “Confio muito neste grupo de jogadores, vamos ser muito competitivos. Tanto em quartas de final da Libertadores, como na Copa do Brasil e no Brasileirão. Vamos estar competindo até a última instância”, completou.