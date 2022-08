Libertadores: Vélez Sarsfield elimina Talleres e pega o Flamengo na semifinal

O duelo argentino das quartas de final terminou 4 a 2 (no agregado) para o Sarsfield

A primeira semifinal da Copa Libertadores está definida. No duelo argentino, o Vélez Sarsfield derrotou o Talleres por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 10, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, e se classificou para as semifinais. O adversário será o Flamengo, que eliminou o Corinthians. O Vélez chegou à partida em situação confortável, após vencer na ida por 3 a 2. O único gol desta quarta saiu dos pés do atacante Julián Fernández, aos 33 minutos do segundo tempo. As datas da semifinal ainda não foram definidas, mas pela campanha o Flamengo decide em casa. Do outro lado da chave, o Palmeiras venceu o Atlético-MG nos pênaltis e espera o vencedor de Estudiantes e Athletico-PR, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília). O jogo de ida foi 0 a 0.