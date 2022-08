Nos pênaltis, São Paulo elimina o Ceará e avança à semifinal da Sul-Americana

Após perder por 2 a 1 no tempo normal (2 a 2 no agregado) e desperdiçar duas cobranças, Patrick converteu e classificou o Tricolor por 4 a 3

DANIEL GALBER/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo se classificou nos pênaltis na Arena Castelão



Nesta quarta-feira, 10, o São Paulo viajou para enfrentar o Ceará pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana e perdeu por 2 a 1 no tempo normal (2 a 2 no agregado). A decisão foi para os pênaltis e por 4 a 3 e o Tricolor avançou. Além do Tricolor Paulista, o Atlético-GO e o Independiente del Valle também já estão classificados. O primeiro tempo não foi muito bom para os visitantes. Apesar de chutar algumas vezes, o São Paulo não conseguia acertar o gol. Por isso, aos 38 minutos, o Ceará abriu o placar com Lima, mas o lance foi anulado por impedimento. Não demorou muito e aos 43, Richardson cruzou e Mendoza, de cabeça, abriu o placar. Na volta do intervalo, aos oito minutos, Igor Vinícius ‘dominou mal’, deu um drible sem querer na zaga e conseguiu bater por baixo do goleiro João Ricardo, empatando o duelo. Em chute forte de longe, Castilho recolocou o Vozão na frente. Com o empate a decisão foi para as penalidades. Nas primeiras 5 cobranças, dois erros de cada lado. Nas alternadas, Sobral errou e Patrick (que entrou apenas para bater pênalti) converteu, classificando a equipe paulista.