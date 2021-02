Líder do Brasileiro, Inter garante vaga na Libertadores 2021 com 5 rodadas de antecedência

Além do Colorado, outro time brasileiro que já está garantido na próxima edição do principal torneio da América do Sul é o Palmeiras

Ricardo Duarte | SC Internacional O Internacional é o atual líder do Campeonato Brasileiro



O Internacional assegurou matematicamente a sua vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América no último domingo, 31, quando bateu o RB Bragantino por 2 a 1, no Beira-Rio, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado chegou aos 65 pontos e não pode ser mais alcançado pelo Athletico-PR, oitavo colocado com 45 pontos e o primeiro time fora da zona de classificação para o principal torneio sul-americano. Assim, o grupo comandado por Abel Braga consegue o feito com cinco partidas de antecedência.

Através do Twitter, o perfil oficial da Libertadores parabenizou o time gaúcho, que buscará o tricampeonato na temporada 2021. “Bem-vindo de volta, @SCInternacional! Bicampeão da CONMEBOL #Libertadores, o líder do @Brasileirao já garantiu a sua vaga na Copa de 2021. Será a 14ª participação Colorado”, escreveu.

Além do Internacional, outro time brasileiro que já está garantido na Libertadores 2021 é o Palmeiras. O Verdão assegurou a sua vaga ao conquistar o título diante do Santos, no último sábado, no Maracanã. Atlético-MG, Flamengo e São Paulo são outros clubes que também estão perto de carimbar as suas vagas.