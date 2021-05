Ligação com o PT? Deputado bolsonarista pede impeachment de presidente do Inter; entenda 

O deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS), torcedor do Colorado e aliado de Jair Bolsonaro (sem partido), ficou revoltado com uma ação do clube gaúcho

O deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS), torcedor declarado do Internacional e aliado de Jair Bolsonaro (sem partido), utilizou as suas redes sociais para pedir o impeachment do presidente do clube, Alessandro Barcellos. O motivo para o político pedir o afastamento do mandatário colorado deve-se ao lançamento de um kit de produtos do clube, onde encontra-se, por exemplo, a segunda camisa de jogo, alusiva aos 15 anos do título do Mundial. De acordo com o deputado, a embalagem do kit que o torcedor recebe tem uma estrela vermelha como destaque, fazendo referência ao Partido dos Trabalhadores. Vale lembrar que antes de assumir o comando da agremiação gaúcha, Barcellos foi filiado do PT, ao qual chegou a ser candidato a deputado estadual.

“Não se pode misturar futebol com política. O meu time é o Internacional, campeão do mundo bicampeão da Libertadores, um time que tem o respeito em qualquer lugar do planeta. O presidente eleito do Internacional está fazendo política dentro do clube. Isso eu não admito! Esse é um petista fanáticos, todos o conhecem. Não tenho nada contra ele ser petista, mas usar a estrela do PT para divulgar o Inter é inaceitável. Senhor presidente, eu não admito isso. Eu quero ver o Aquino, que foi candidato, veja o estatuto e confira se é permitido fazer política. É permitido tentar ressuscitar a estrela do PT, como se está fazendo na mídia do Internacional? Eu, como torcedor do Inter, estou pensando até em me licenciar como torcedor. O presidente do Grêmio é do PDT, mas nunca usou o clube para fazer política. Não admito que vinculem a estrela do PT com o Internacional”, disse em vídeo divulgado nas redes sociais.

Vice-presidente de Marketing do Internacional, Jorge Avancini, em entrevista à “Goal”, ressaltou que todo o material foi preparado pela Adidas, fornecedora dos produtos esportivos do clube. “A camisa foi baseada e inspirada para homenagear os 15 anos do Mundial Fifa. Desta forma, esclarecemos que não houve nenhuma alusão ou interesse de fazer menção a um partido político brasileiro. Até pouco tempo atrás, por exemplo, estrelas já estavam estampadas em nossas camisas em alusão aos nossos maiores títulos. Todo material, inclusive a embalagem, foi criado pela Adidas, e foi aprovado pelo marketing, sem passar pela presidência”, justificou.