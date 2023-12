Liverpool goleia o West Ham e avança para as semifinais da Copa da Liga Inglesa

Equipe comandada por Jürgen Klopp se juntou a Chelsea, Fulham e Middlesbrough, que já haviam garantido suas vagas

OLI SCARFF / AFP Liverpool goleou o Wset Ham em Anfield



O Liverpool garantiu sua vaga nas semifinais da Copa da Liga Inglesa ao golear o West Ham por 5 a 1 em partida disputada em Anfield nesta quarta-feira, 20. A equipe comandada por Jürgen Klopp se juntou a Chelsea, Fulham e Middlesbrough, que já haviam garantido suas vagas na terça-feira. No primeiro tempo, as duas equipes se mantiveram equilibradas, mas o Liverpool soube aproveitar melhor suas oportunidades e abriu o placar com um gol de Szoboszlai. O meio-campista húngaro recebeu a bola após um erro do West Ham no meio de campo e finalizou com precisão. No segundo tempo, o Liverpool voltou do vestiário com tudo e ampliou sua vantagem.Curtis Jones apareceu atrás da zaga do West Ham pelo lado esquerdo e, mesmo sem ângulo, conseguiu marcar o segundo gol da equipe. Pouco depois,Konaté roubou a bola do defensor adversário e serviu Gakpo, que finalizou com força de fora da área, deixando o Liverpool com uma mão na vaga. O West Ham descontou aos 32 minutos com um gol de Bowen, mas os Reds não se abalaram e marcaram mais dois gols em contra-ataques. O ídolo Salah recebeu um passe longo e finalizou com facilidade, enquanto Curtis Jones marcou um belo gol ao driblar dois defensores e finalizar com precisão.