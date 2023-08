Luan diz que Corinthians é ‘página virada’ e agradece a Renato Gaúcho por retorno ao Grêmio: ‘É um recomeço’

Sem entrar em campo desde novembro, meia-atacante afirmou que não tem data para reestrear pelo Tricolor

Reprodução/YouTube/Grêmio FPBA Luan foi apresentado como novo reforço do Grêmio



Luan foi apresentado oficialmente como novo reforço do Grêmio, nesta terça-feira, 1º. Em seu retorno ao Tricolor, o meia-atacante tratou de não falar sobre sua passagem conturbada pelo Corinthians, marcada por poucos jogos, algumas lesões e problemas extracampo – no último, o jogador foi agredido por membros de uma torcida organizada, culminando em sua saída. Na conversa com jornalistas, o atleta de 30 anos agradeceu Renato Gaúcho pelo convite e falou que a nova oportunidade na equipe de Porto Alegre é um recomeço. “Primeiramente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade, à direção, ao Renato também. Não tem outra palavra que define a não ser felicidade por poder retornar. Estou muito feliz e muito motivado com isso”, declarou Luan. “Aconteceram várias coisas que muita gente de fora não sabe. Mas isso para mim é página virada, estou no Grêmio, é um recomeço para mim. Estou me sentindo muito bem fisicamente, vinha treinando dois períodos, treinava no clube e treinava fora. O que falta é ritmo de jogo. Espero pode retomar esse ritmo o quanto antes. Estou muito feliz e muito motivado para poder ajudar”, continuou.

Campeão de Libertadores, Copa do Brasil e Estaduais pelo Grêmio, Luan afirmou que ainda não sabe quando reestreará. “Renato e eu sempre tivemos uma relação boa e transparente. De ser verdadeiro um com o outro. Ele sabe como ninguém como é ficar sem treinar com os companheiros. No primeiro momento, a conversa foi de readquirir esse ritmo. Não tem data certa para voltar. Estou bem fisicamente, mas faz tempo que não jogo. Ele (Renato) falou para eu não apressar as coisas e que vai acontecer no tempo certo”, declarou o jogador, que receberá uma quantia pouco expressiva em sua segunda passagem. “Quando falei com meu empresário disse que não queria nem saber da parte financeira. Falei que o Grêmio decide, só queria voltar pro Grêmio. O que eles falarem, tá falado. Foi fácil e sem preocupação”, finalizou o atleta, que não entra em campo desde novembro do ano passado.