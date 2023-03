Lucas Leiva se aposenta no Grêmio por causa de problema cardíaco

Segundo médico do Tricolor gaúcho, retorno aos gramados poderia levar o jogador a óbito

MAXI FRANZOI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Leiva anunciou aposentadoria no Grêmio



O Grêmio convocou uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 17, para anunciar a aposentadoria do meio-campista Lucas Leiva. Contratado na metade da temporada passada, o volante chegou a ajudar o Tricolor a retornar à elite do futebol, mas apresentou problemas cardíacos na pré-temporada 2023 e acabou sendo afastado. Inicialmente, o médico do clube, Márcio Dornelles, sugeriu três meses de afastamento das atividades físicas. Nesta semana, uma nova reavaliação mais minuciosa ocorreu e a fibrose cardiovascular novamente apareceu, o que poderia levar o jogador a óbito em caso de volta aos campos. “O risco é muito grande à sua saúde”, revelou Dornelles. Na conversa com a imprensa, o jogador de 38 anos declarou que deixa o futebol com “sensação de dever cumprido” e agradeceu o time do coração. “Quero agradecer ao clube pelos três meses (de tratamentos). Estou aqui para anunciar minha aposentadoria. Só tenho gratidão por este clube. Estou encerrando onde eu gostaria e no lugar que gostaria. Tenho certeza que meu novo ciclo será maravilhoso. Saio com a sensação de dever cumprido”. Revelado nas categorias de base do Grêmio, Lucas Leiva atuou por dez anos no Liverpool e cinco na Lazio antes de retornar ao futebol brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo