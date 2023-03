Sem partidas oficiais, Santos marca jogo-treino contra o Flamengo de Guarulhos

Peixe só retorna aos gramados daqui há um mês e pode fazer um amistoso com o São Paulo nesse tempo

Reprodução/ Twitter @SantosFC Santos foi eliminado na primeira fase do Paulistão e só volta aos gramados em abril



O Santos ainda não sabe quando voltará a campo oficialmente. A terceira rodada da Copa do Brasil terá jogos na semana de 12 de abril, e o Campeonato Brasileiro começa no fim de semana de 15 e 16, no qual a equipe visita o Grêmio. Até lá, Odair Hellmann quer fortalecer o elenco e testará os titulares em jogos-treino. O primeiro será no sábado, 18, contra o Flamengo de Guarulhos. O duelo será no CT Rei Pelé, pela manhã, mas fechado à imprensa. Hellmann quer privacidade para buscar reerguer o time, eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Corrigir os erros e ajustar a equipe sem dar pistas a possíveis rivais é a meta. O time titular deve ter Marcos Leonardo na frente, apoiado pelos meias Lucas Lima e Lucas Barbosa. No meio-campo, Hellmann pode ter o volante Alison e o venezuelano Soteldo, que trabalha para retornar de lesão na primeira rodada do Brasileirão. Além do jogo-treino com o Flamengo de Guarulhos, a diretoria santista busca mais confrontos com equipes paulistas e um clássico com o São Paulo não está descartado. Os clubes estão em tratativas. Além das atividades nos gramados, o time está focado na parte mental. O coordenador Falcão virou “orientador” do elenco, sobretudo dos mais jovens. As reuniões vêm ocorrendo com frequência para unir e tranquilizar o grupo.

*Com informações do Estadão Conteúdo