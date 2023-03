Vasco perde nos pênaltis para o ABC e é eliminado na segunda fase da Copa do Brasil

Pedro Raul e Orellano perderam suas cobranças e time do RN avançou por 6 a 5 nas penalidades

THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro Raul errou uma das cobranças contra o ABC



As zebras continuam surpreendendo na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, 16, o Vasco foi eliminado para o ABC, do Rio Grande do Norte, após perder nos pênaltis por 6 a 5. Pedro Raul chutou sua cobrança para fora e foi xingado na saída de São Januário. Ele foi o reforço da temporada e perdeu três pênaltis batidos nos últimos jogos. Orellano também isolou sua cobrança. No tempo normal, o jogo foi bem morno e sem emoção. O ABC se junta a Brasil de Pelotas, Bahia, Remo, Tombense, Náutico, Botafogo-SP, Santos, Coritiba, Maringá, América-MG, Nova Iguaçu, Ituano, Volta Redonda, Águia de Marabá, Botafogo, CRB, Ypiranga, CSA e Grêmio. O sorteio será realizado para a terceira fase, quando entram times que disputam a Libertadores, para jogos de ida e volta disputados entre 12 e 26 de abril. A classificação contra o Vasco vai render R$ 2,1 milhões aos cofres do ABC.