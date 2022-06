Lucas Paquetá vai passar por ‘pequena cirurgia’ após cortar o dedo empinando pipa 

De férias, o jogador revelado pelo Flamengo machucou a mão enquanto brincava no Rio de Janeiro

Reprodução/Twitter/@Ligue1_ENG Lucas Paquetá foi o destaque do Lyon na última temporada



Lucas Paquetá, meio-campista do Lyon e da seleção brasileira, terá que passar por uma “pequena cirurgia” no dedo nesta quinta-feira, 23. O motivo para realizar o procedimento, no entanto, é muito inusitado. De férias no Rio de Janeiro, o jogador revelado pelo Flamengo machucou a mão enquanto empinava pipa. “Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequências. Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta”, escreve em suas redes sociais o meia, que também exibiu uma foto com a mão enfaixada.