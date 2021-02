Vasco derrota o Goiás por 3 a 2, mas é rebaixado para a Série B

Clube carioca precisava vencer a equipe goiana e reverter desvantagem de 12 gols contra o Fortaleza

Jogadores do Vasco comemorando gol no jogo contra o Goiás



O Vasco da Gama venceu o Goiás por 3 a 2, mas foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada nesta quinta-feira, 25, sendo válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Pelo lado do Cruzmaltino, Cano e o zagueiro Ricardo, duas vezes, marcaram os gols, enquanto que, pelo lado dos goianos, o atacante Fernandão anotou os gols. Com o resultado, o time carioca foi matematicamente rebaixado. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo precisavam vencer o jogo, torcer para a derrota do Fortaleza contra o Fluminense e reverter uma diferença de 12 gols de saldo. A vitória do rival até veio, mas não o suficiente para segurar o Vasco na elite do futebol brasileiro.

O Vasco terminou o Brasileirão em 17º com 41 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, mas foi superado pelos cearenses no saldo de gol: o Cruzmaltino tinha saldo de -19 enquanto o tricolor conseguiu um saldo de -10. O Goiás, por sua vez, ficou na 18ª, com 37 pontos conquistados. A equipe já havia sido rebaixada na rodada anterior. Apesar de matematicamente rebaixado, o Vasco ainda tem esperanças de conseguir a anulação da partida contra o Internacional, na qual foi derrotado por 2 a 0, no STJD. O clube alega que o VAR apresentou uma falha, o que dificultou a marcação de um impedimento a favor da equipe carioca.