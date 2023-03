Ludmila sofre lesão grave e deve perder a Copa do Mundo Feminina

Atacante rompeu ligamento do joelho durante jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid; competição acontecerá em julho na Austrália e na Nova Zelândia

Alex Menendez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Atacante é uma das principais peças da seleção brasileira e era presença quase garantida no elenco do Mundial



A atacante brasileira Ludmila sofreu uma grave lesão e deverá ficar fora da Copa do Mundo Feminina. A jogadora de 28 anos rompeu o ligamento do joelho durante o empate em 0 a 0 entre Atlético de Madrid e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. A lesão foi confirmada pelo clube nas redes sociais. Entretanto, o tempo de recuperação não foi divulgado. A Copa do Mundo Feminina acontecerá em julho, tendo como países sede a Austrália e a Nova Zelândia. “Ludmila sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. Boa sorte, desejamos-lhe uma rápida recuperação”, disse o perfil da equipe feminina do Atlético de Madrid. A conta do time masculino também desejou uma boa recuperação para a brasileira: “Estamos com você, Ludmila! Te desejamos uma rápida recuperação. Boa sorte, certeza que você voltará mais forte”. Com nove gols em 17 jogos, Ludmila é um dos destaques da equipe espanhola na atual temporada. Pela Seleção Brasileira, são cinco gols marcados em 46 aparições. Ela esteve na Copa do Mundo de 2019 e nas Olimpíadas de Tóquio 2020, sendo um dos principais nomes da equipe para o torneio deste ano. Até agora, a jogadora não se pronunciou. O torneio começa no dia 20 de julho e o Brasil deverá estrear no dia 24 em partida contra a equipe do Panamá. Ainda na primeira fase, a seleção enfrentará França e Jamaica.