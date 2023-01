Luis Suárez aparece no BID e pode estrear pelo Grêmio na Recopa Gaúcha

Uruguaio está apto para atuar contra o São Luiz nesta terça-feira, 17, na casa do Tricolor Gaúcho

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/Divulgação Luis Suárez pode estrear pelo Grêmio nesta terça-feira



Principal reforço do Grêmio para a temporada 2023, Luis Suárez apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira, 16, e está apto para atuar pelo Tricolor Gaúcho. Neste terça-feira, 17, o Grêmio enfrenta o São Luiz, Arena, pela Recopa Gaúcha, às 19h30. A expectativa é que o uruguaio esteja entre os titulares. Suárez foi anunciado como novo reforço do Grêmio em dezembro. O técnico Renato Portaluppi também poderá contar com Reinaldo, Pepê, Bruno Uvini, Fábio e Carballo, além do zagueiro Kannemann e do centroavante Diego Souza, que também tiveram seus nomes registrados no BID. Cristaldo, ex-Hurácan, e João Pedro, ex-Porto, que ainda não foi apresentado pela equipe, não foram registrados a tempo e estão fora do duelo. A Recopa Gaúcha marca a abertura da temporada no futebol do Rio Grande Sul. O duelo envolve os atuais campeões do Gaúchão (Grêmio) e o da Copa Federação Gaúcha de Futebol (São Luiz). O campeão é definido em jogo único. A bola começa a rolar pelo Campeonato Gaúcho somente no sábado, 21. O Tricolor Gaúcho entra em campo contra o Caxias do Sul, às 16h30, na casa do adversário.