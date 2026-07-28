Luiz Henrique quita multas e afasta risco de prisão na Rússia, diz assessoria
O atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, tornou-se assunto na Rússia após o portal “Mash no Esporte” informar que o brasileiro havia acumulado 52 multas de trânsito não quitadas no país. Segundo a publicação, as infrações poderiam resultar em sanções previstas pela legislação russa, incluindo uma eventual detenção.
À Jovem Pan, a assessoria do atleta informou que a situação foi resolvida.”O que podemos dizer é apenas que tudo foi regularizado. Não tem mais detalhes. Tudo resolvido”. Com isso, afastou-se de forma definitiva qualquer tipo de imbróglio maior do jogador com as autoridades russas.
De acordo com o veículo, as multas somavam cerca de 82 mil rublos, o equivalente a aproximadamente R$ 5,4 mil. A maior parte das infrações teria sido registrada por excesso de velocidade, enquanto as demais estariam relacionadas a estacionamento irregular.
Contratado pelo Zenit em janeiro de 2025, Luiz Henrique também integrou o elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Convocado por Carlo Ancelotti entre os 26 jogadores para a disputa do torneio, o atacante permaneceu no banco de reservas durante toda a competição e não entrou em campo.