Luiz Henrique quita multas e afasta risco de prisão na Rússia, diz assessoria

Atacante brasileiro do Zenit havia sido citado pela imprensa local, que mencionou supostas infrações de trânsito não pagas no país

Atacante brasileiro do Zenit havia cido citado pela imprensa local, que mencionou supostas infrações de trânsito não pagas no país

O atacante Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, tornou-se assunto na Rússia após o portal “Mash no Esporte” informar que o brasileiro havia acumulado 52 multas de trânsito não quitadas no país. Segundo a publicação, as infrações poderiam resultar em sanções previstas pela legislação russa, incluindo uma eventual detenção.

À Jovem Pan, a assessoria do atleta informou que a situação foi resolvida.”O que podemos dizer é apenas que tudo foi regularizado. Não tem mais detalhes. Tudo resolvido”. Com isso, afastou-se de forma definitiva qualquer tipo de imbróglio maior do jogador com as autoridades russas.

De acordo com o veículo, as multas somavam cerca de 82 mil rublos, o equivalente a aproximadamente R$ 5,4 mil. A maior parte das infrações teria sido registrada por excesso de velocidade, enquanto as demais estariam relacionadas a estacionamento irregular.

Contratado pelo Zenit em janeiro de 2025, Luiz Henrique também integrou o elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Convocado por Carlo Ancelotti entre os 26 jogadores para a disputa do torneio, o atacante permaneceu no banco de reservas durante toda a competição e não entrou em campo.