Luva de Pedreiro firma contrato com a Adidas

Reprodução/@luvadepedreiro Luva de Pedreiro assinou contrato com a Adidas



O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou nesta segunda-feira, 1º, que assinou contrato com a Adidas. Através das redes sociais, o jovem de 20 anos informou que o acordo com o material de artigos esportivos é válido por 18 meses e que a empresa pretende levá-lo ao Catar durante a disputa da Copa do Mundo. “O melhor do mundo agora é três listras: receba! Simplesmente inigualável, inimitável e magnífico, não tem jeito!”, escreveu em seu perfil do Twitter para divulgar a parceria. No contrato, ficou definido que o fenômeno da web irá usar roupas e acessórios da marca, em vínculo parecido com o de jogadores profissionais de futebol. O acordo de Luva é o primeiro desde que ele trocou de empresário e passou a ser agenciado por Falcão, ex-craque do fustal.