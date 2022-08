São Paulo sofre com ‘lei do ex’ e é derrotado pelo Athletico-PR na Arena da Baixada

Tricolor chega ao quinto jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão, tendo empatado nas últimas quatro partidas

VINICIUS DO PRADO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Bueno pratica 'lei do ex', faz gol de pênalti, e decreta vitória do Athletico-PR contra o São Paulo



O São Paulo foi derrotado por 1 a 0 para o Athletico-PR, neste domingo, 31, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O gol, de pênalti, foi do atacante Vitor Bueno, ex-jogador do Tricolor. Somando o resultado de hoje, o time paulista chega ao quinto jogo consecutivo sem vitória na competição. Nas últimas quatro partidas foram empates, além da derrota de hoje. Agora, o time paulista é o 9º colocado, com 27 pontos, seis atrás do Flamengo, que ocupa a última vaga do G4. Já o Athletico-PR está na 6ª posição, com 32 pontos.