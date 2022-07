Vidal marca seu primeiro gol e Flamengo goleia o Atlético-GO no Maracanã

Com a vitória, o Rubro-Negro é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro com 33 pontos

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vidal marca seu primeiro gol com a camisa do Flamengo contra o Atlético-GO, no Maracanã



O Flamengo goleou por 4 a 1 o Atlético-GO, na noite deste sábado, 30, no Maracanã, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Além da atuação impecável do time carioca, o destaque também foi para o meia chileno Vidal, que marcou seu primeiro gol, de pênalti, com a camisa do Rubro-Negro. Agora, o Flamengo é o quarto colocado da competição com 33 pontos. Já o Atlético-GO ocupa a 18ª colocação, com apenas 17 pontos. No jogo, com alguns titulares poupados, o Flamengo precisou de poucos minutos para construir um placar elástico e garantir o triunfo. Os quatro gols foram marcados no primeiro tempo: Lázaro, Marinho, Vidal e Victor Hugo. Wellington Rato, no fim do segundo tempo, descontou para o Dragão.