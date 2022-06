Madson tem lesão detectada e desfalca o Santos contra o Juventude

Lateral sentiu a coxa esquerda e já iniciou tratamento; partida abre a 12ª rodada do Brasileirão nesta terça

Reprodução/ Twitter @SantosFC Madson sentiu a coxa após o jogo contra o Atlético Mineiro, no final de semana



O Santos tem mais uma baixa confirmada para o jogo contra o Juventude nesta terça-feira, 14, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro às 21h30 (horário de Brasília) no Alfredo Jaconi. Além de Lucas Pires, expulso contra o Atlético-MG, o clube informou durante a tarde desta segunda que o lateral-direito Madson passou por exames e teve detectada uma lesão muscular moderada no bíceps femoral da coxa esquerda. Madson já iniciou o tratamento no Departamento Médico. Por outro lado, o Peixe pode ter os reforços de Marcos Leonardo e Jhojan Julio que estavam em um torneio sub-20 com suas seleções. O time viajou para o Rio Grande do Sul no início da tarde, depois de uma sessão de treinamento no CT Rei Pelé. O Peixe é o 11º colocado na tabela, com 14 pontos. Já o time gaúcho é o lanterna do campeonato.