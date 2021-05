Mãe de Cuca, treinador do Atlético-MG, se recupera da Covid-19 após 70 dias internada

Dona Nilde, que ficou cerca de dois meses intubada por complicações do novo coronavírus, voltará para casa nesta quinta-feira, 6

Reprodução/Twitter/@Atletico Dona Nilde, mãe de Cuca, se recuperou da Covid-19



O Atlético-MG anunciou através das suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira, 5, uma excelente notícia. Dona Nilde, mãe do treinador Cuca e do auxiliar-técnico Cuquinha, se recuperou da Covid-19 e recebeu alta após ficar 70 dias internada. A senhora, que ficou cerca de dois meses intubada por complicações do novo coronavírus, voltará para casa nesta quinta-feira, 6. “Agradecemos à torcida do #Galo pelo apoio, a #ForçaDonaNilde e tudo que a Massa fez, passando força para ela”, disseram os irmãos, que comandaram o time na goleada por 4 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.