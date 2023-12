Manchester City bate Urawa Reds com facilidade e enfrenta o Fluminense na final do Mundial

Decisão está marcada para esta sexta-feira, 22, às 15 horas (de Brasília), no Estádio King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita

CACACE / AFP Kovacic marcou para o Manchester City na vitória sobre o Urawa Reds



O Manchester City confirmou o favoritismo nesta terça-feira, 19, ao bater o Urawa Reds Diamons (Japão) por 3 a 0, no Estádio King Abdullah, Jedá, Arábia Saudita, pela semifinal do Mundial de Clubes. No primeiro tempo, o time de Pep Guardiola dominou a posse de bola, mas encontrou cerca dificuldade em superar a defesa japonesa. Nos acréscimos, porém, Høibråten jogou contra a própria meta ao tentar fazer um corte e abriu o placar para os ingleses. Com a vantagem no placar, os Citizens aumentaram a vantagem com paciência e ao seu estilo. Aos 7 minutos da etapa complementar, Kovacic fez a infiltração, recebeu de Walker e apenas deslocou o goleiro rival. Já aos 13 minutos, Bernardo Silva aproveitou rebote do arqueiro Nishikawa para fazer o terceiro – o chute do português ainda desviou na marcação antes de entrar. Sem nada a perder, os nipônicos se lançaram ainda mais ao ataque, mas não foram precisos no momento dos arremates. O goleiro brasileiro Ederson fez apenas uma defesa mais complicada. Ao todo, considerando os 90 minutos, foram 24 finalizações dos britânicos contra apenas uma dos asiáticos.

Com o resultado, o Manchester City enfrenta o Fluminense na final do torneio da Fifa, marcada para esta sexta-feira, 22, às 15 horas (de Brasília), novamente no Estádio King Abdullah. Os dois times estão em busca do título inédito. Os ingleses, apesar do favoritismo, não poderão contar com os machucados Erling Haaland, Kevind De Bruyne e Doku, estrelas da equipe. Já o conjunto treinado por Fernando Diniz vai com força máxima. O Urawa Reds Diamonds, por sua vez, vai disputar o terceiro lugar com o Al Ahly (Egito), também na sexta-feira, às 11h30 (de Brasília).