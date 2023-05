Marçal, do Botafogo, revela ter sido aliciado por apostador para levar cartão amarelo no Brasilierão 2022

Segundo o jogador botafoguense, a abordagem foi feita via rede social após uma partida contra o Flamengo

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Marçal é peça-chave no atual time do Botafogo



Em meio ao avanço da Operação Penalidade Máxima, que investiga a manipulação de jogos do futebol brasileiro, o lateral esquerdo Marçal, do Botafogo, revelou ter sido um dos jogadores aliciados. Em entrevista coletiva, o botafoguense contou que recebeu o contato de um apostador após uma partida do Campeonato Brasileiro 2022. Segundo o jogador, a abordagem foi feita via rede social, e ele prontamente recusou a oferta para receber um cartão amarelo. “No meu caso, foi ano passado contra o Flamengo que eu tomo cartão por reclamação. Depois eu recebi uma mensagem no Instagram dizendo: ‘Tomando cartão por reclamação? Mais vale ganhar dinheiro por isso’. Eu dei uma resposta que não pode passar na televisão”, explicou o veterano, em conversa com a imprensa após a vitória sobre o Corinthians, na noite da última quinta-feira, 11.

Com os desdobramentos da operação, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, sete jogadores já se tornaram réus, sendo o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, o mais conhecido entre os torcedores. Nas conversas de WhatsApp obtidas pelos investigadores, porém, atletas de várias outras equipes foram citados e também podem ser denunciados. Segundo a apuração, os futebolistas recebiam uma quantia de R$ 40 mil a R$ 100 mil para cometer determinados atos em campo, como receber cartões amarelos e/ou vermelhos, além de conceder escanteios. A quadrilha teria atuado em partidas da Série A e B do Brasileirão do ano passado, além de jogos dos campeonatos estaduais deste ano.