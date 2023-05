Ex-jogador do Cruzeiro detona jogadores envolvidos em escândalo de apostas: ‘Vagabundos’

Até o momento, sete atletas viraram réus após o avanço da Operação Penalidade Máxima, que investiga uma quadrilha por manipular jogos do futebol nacional

GILSON JUNIO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O meio-campista Richard, do Cruzeiro, é suspeito de participar de esquema de manipulação de jogos



O atacante Edu, um dos destaques do Cruzeiro na temporada passada, utilizou sua conta no Twitter na última quarta-feira, 10, para criticar os jogadores envolvidos no esquema de apostas esportivas. Através do Twitter, o atual centroavante do Dibba Al Fujairah (Emirados Árabes Unidos) chamou os atletas que aceitaram dinheiro para manipular jogos do futebol brasileiro de “vagabundos”. “Vários querendo uma oportunidade e “vagabundo” jogando a carreira no lixo!!! Respeitem e aproveitem a oportunidade que Deus nos deu!! Vergonha para nós tudo isso que tá acontecendo, pouco papo!”, disparou. Atualmente, sete futebolistas viraram réus após o avanço da Operação Penalidade Máxima. Vários outros jogadores, porém, foram citados nas conversas telefônicas obtidas pela Justiça e acabaram sendo afastados de suas respectivas equipes – o volante Richard, atualmente Cruzeiro, é um deles.