Torcedores do Flamengo arremessam pipoca em novo protesto no Ninho do Urubu

Flamenguistas pediram a saída do técnico Vítor Pereira e do vice-presidente Marcos Braz

Reprodução/ESPN Protesto no Ninho do Urubu, CT do Flamengo



Os torcedores do Flamengo voltaram a se reunir em frente ao Ninho do Urubu para protestar contra a má fase do time. Dois dias após o Rubro-Negro perder o título da Taça Guanabara para o Fluminense, um grupo de flamenguistas compareceu ao portão de entrada do CT, soltou rojões e gritou frases com ofensas ao técnico Vítor Pereira e ao vice-presidente de futebol Marco Braz. “Vítor Pereira, seu pipoqueiro, tá no Flamengo só por causa de dinheiro”, esbravejaram os torcedores em um momento do protesto, enquanto um deles jogava punhados de pipoca para cima. Além disso, gritos de “time sem vergonha” e “time pipoqueiro” também foram ouvidos. Durante a madrugada, um muro foi pichado com uma frase direcionada ao treinador português e a Marcos Braz. “Fora, Braz e VP. Queremos raça”, diz a mensagem. Além de ficar sem a taça do Guanabara, o Fla também não ganhou a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes e a Recopa Sul-Americana na temporada. A expectativa, agora, é que o time consiga o troféu do Campeonato Carioca.

“Vitor Pereira, seu pipoqueiro, tá no Flamengo só por causa de dinheiro” pic.twitter.com/L3D5ICnIpG — Amor da Nação ᶜʳᶠ (@AmorDaNacao) March 10, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo