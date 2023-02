Marcelo manda recado para torcida do Fluminense nos telões do Maracanã: ‘Até breve’

Torcedores vão de peruca e com camisa do lateral-esquerdo para a partida contra a Portuguesa

Divulgação/Fluminense Marcelo está de volta ao Fluminense após 16 anos



O lateral-esquerdo Marcelo, novo reforço do Fluminense, foi ovacionado pela torcida neste sábado, 25, após mandar uma mensagem nos telões do Maracanã, antes da partida contra a Portuguesa. “São muitos anos sonhando em retornar à minha origem, ao time que me formou e ensinou tudo o que eu sei de futebol. O sentimento de embarcar com a família de volta para o Rio de Janeiro e vestir de novo a camisa verde, branco e grená é indescritível. Deixo meu carinho e agradecimento ao time da Doze, à equipe do Fluminense e a torcida tricolor. Encontro vocês no Maraca. Até breve”, enfatizou o jogador, que volta ao clube após 16 anos atuando na Europa. Torcedores do Fluminense foram ao jogo deste sábado contra a Portuguesa na expectativa por Marcelo, que tem chegada prevista ao Rio na primeira quinzena de março. Inclusive, alguns torcedores foram de peruca, imitando o cabelo do craque, e até mesmo já com a camisa 12 e nome do lateral. A loja do Maracanã Mais ainda tem números e letras para fazer a camisa do Marcelo. A personalização completa custa R$ 50. O lateral-esquerdo vai reforçar o time no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Para jogar as finais do Campeonato Carioca, terá que ser inscrito até a véspera da semifinal.