Em comunicado, Santos questiona escalação de árbitra Edina Batista para clássico

Clube mostrou ‘preocupação’ após árbitra errar em partidas anteriores da equipe

Kin Saito/CBF Edina é árbitra FIFA e já apitou em Copa do Mundo e Mundial de Clubes



Na noite desta sexta-feira, 24, o Santos divulgou uma nota questionando a Federação Paulista de Futebol (FPF) por escalar a árbitra Edina Alves Batista para apitar o clássico contra o Corinthians no próximo domingo, 26, na Vila Belmiro. Na nota, o clube ressalta que Edina esteve à frente do jogo contra o São Paulo e contra o Água Santa, em que o time reclama de pênaltis não marcados, e demonstrou “preocupação”. “Não estamos questionando, em momento algum, a qualidade técnica ou mesmo a seriedade da profissional, mas demonstramos preocupação de um novo fato em partida decisiva no Campeonato Paulista, mais do que isso, um clássico com um tradicional rival, que sempre deixa os ânimos acirrados”, diz a nota assinada pelo presidente Andres Rueda. O clássico vale muito para o Peixe. Tentando a classificação, a equipe precisa vencer o rival Corinthians para ter chances de classificação nas quartas de final. O Timão já está classificado.