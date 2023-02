Corinthians goleia Ceará por 14 a 0 na estreia no Brasileirão Feminino

Equipe alvinegra anunciou que parte da renda da partida será doada para vítimas das chuvas no litoral de SP

Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians Time feminino do Corinthians volta a campo em 4 de março, em jogo contra o Real Ariquemes, às 16h30



A equipe feminina do Corinthians estregou com goleada histórica no Campeonato Brasileiro Feminino 2023. O Timão venceu o Ceará por 14 a 0, em jogo deste sábado, 25, no estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. No primeiro tempo, foram oito gols marcados pelas Brabas do técnico Arthur Elias, e após o intervalo a equipe alvinegra balançou as redes mais seis vezes. Dos 14 gols marcados, Jaqueline, Jhennifer, Gabi Portilho e Fernanda marcaram duas vezes. A volante Diany anotou três gols, consagrando o primeiro hat-trick da sua carreira. Luana, Vic Albuquerque e Millene marcaram um gol cada. O time feminino do Corinthians volta a campo em 4 de março, em jogo contra o Real Ariquemes, às 16h30. O Ceará, por sua vez, vai receber o São Paulo, também no próximo sábado, às 15h. Como a Jovem Pan mostrou, o Corinthians anunciou na quinta-feira, 23, que irá doar parte da renda da partida para as vítimas do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último fim de semana. Em comunicado, o clube do Parque São Jorge informou que destinará 20% da renda bruta da bilheteria aos afetados pelas chuvas. Em publicação no Twitter, o clube informou que a estreia da equipe teve público pagante de 6.725 e renda de R$ 74.594,00, reforçando que parte do valor será doada às vítimas das chuvas. Apesar do ato de benevolência, torcedores pedem que o Alvinegro faça o mesmo com algum jogo do time masculino, que costuma lotar a Neo Química Arena e ter entradas mais caras. No duelo contra o Mirassol, no último domingo, por exemplo, os ingressos custavam entre R$ 35 e R$ 270, enquanto na equipe feminina ficou entre R$ 15 e R$ 20.