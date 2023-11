Marcelo Moreno anuncia aposentadoria da seleção boliviana: ‘Momento difícil’

Maior artilheiro da história do país, atacante soma 31 gols em 108 partidas, sendo o terceiro maior artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas

EFE/ Str Marcelo Moreno é o maior artilheiro da história da seleção boliviana



O atacante Marcelo Moreno anunciou nesta segunda-feira, 13, que se despedirá da seleção boliviana nesta Data Fifa. Em entrevista coletiva, o centroavante afirmou que seus últimos jogos com a Bolívia contra o Peru, nesta quinta-feira, 16, em La Paz, e diante do Uruguai, em Montevidéu, em 21 de novembro. Maior artilheiro da história do país, ele soma 31 gols em 108 partidas. “É um momento difícil pessoalmente, conversando com a minha família e amigos tomei a decisão de que os próximos dois jogos serão os últimos com a seleção nacional. Acho que poderia ser uma boa despedida, apoiem a seleção”, declarou o ex-Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. Aos 36 anos, o jogador também falou sobre a necessidade de uma renovação na equipe nacional. “Essa decisão é para que apoiem os meninos. Não temos as mesmas condições dos outros times, devemos pressionar os dirigentes para saber por que o futebol boliviano continua assim. Devemos apoiar o processo de novos jogadores para chegar à Copa do Mundo e dar-lhes a confiança que merecem”, acrescentou. Com 22 gols em Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, ele só está atrás de Messi (31) e Luis Suárez (29).